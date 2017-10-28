Хабиб Нурмагомедов начал в США подготовку к бою с Барбозой

Российский боец ММА Хабиб Нурмагомедов в США, в знаменитом зале AKA, приступил к подготовке к бою с

«Всегда рад возвращаться в AKA, особенно когда до боя осталось вроде бы немного. До боя 64 дня», – написал Хабиб в инстаграме.

Накануне был официально анонсирован следующий бой 29-летнего россиянина – против Барбозы. Они встретятся 30 декабря на турнире 219.