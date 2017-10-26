Новый тренер Ковалева: «Бывшие тренеры Сергея слушали его, это была их ошибка»

Аброр Турсунпулатов, новый тренер Сергея Ковалева, уверен, что российский боксер будет полностью слушаться его во время тренировочного процесса.

«Нет, я этого не боюсь (повторения историй с Абелем Санчесом и Джоном Дэвидом Джексоном). Если я смогу доказать ему, что я все делаю правильно, он будет меня слушать. С бывшими тренерами было наоборот – они слушали Ковалева. Это была их ошибка. Как он хотел, так и было. Если тренер докажет, что боксеру нужны определенные вещи, любой человек его будет слушать. Наверное, Санчес и Джексон не смогли этого доказать Сергею, поэтому он их не слушал.

Я буду давать свое, а он будет это делать, привыкнет к этому. Да, нам нужно чуть-чуть времени. Но я не думаю, что будет подобная ситуация, как с прошлыми тренерами.

Может быть, они просто не подходили друг другу. У нас советская школа, там была американская. У нас все нормально – и по разговорам, вот начали работать, он все понимает, ему нравится это, начал слушать.

Он знает, что мой ученик – Олимпийский чемпион, у меня были чемпионы мира. И здесь сейчас мы хороший бокс показываем. Может быть, для себя он знает это.

Я сразу сказал, что по поводу денег мне нет разницы. В первую очередь мне важно, чтобы боксер меня слушался. Об этом мы говорили при начале совместной работы», — сказал Турсунпулатов.