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    Новый тренер Ковалева: «Бывшие тренеры Сергея слушали его, это была их ошибка»

    Теги Сергей Ковалев Джон Дэвид Джексон Абель Санчес Аброр Турсунпулатов

    Аброр Турсунпулатов, новый тренер Сергея Ковалева, уверен, что российский боксер будет полностью слушаться его во время тренировочного процесса.

    «Нет, я этого не боюсь (повторения историй с Абелем Санчесом и Джоном Дэвидом Джексоном). Если я смогу доказать ему, что я все делаю правильно, он будет меня слушать. С бывшими тренерами было наоборот – они слушали Ковалева. Это была их ошибка. Как он хотел, так и было. Если тренер докажет, что боксеру нужны определенные вещи, любой человек его будет слушать. Наверное, Санчес и Джексон не смогли этого доказать Сергею, поэтому он их не слушал.

    Я буду давать свое, а он будет это делать, привыкнет к этому. Да, нам нужно чуть-чуть времени. Но я не думаю, что будет подобная ситуация, как с прошлыми тренерами.

    Может быть, они просто не подходили друг другу. У нас советская школа, там была американская. У нас все нормально – и по разговорам, вот начали работать, он все понимает, ему нравится это, начал слушать.

    Он знает, что мой ученик – Олимпийский чемпион, у меня были чемпионы мира. И здесь сейчас мы хороший бокс показываем. Может быть, для себя он знает это.

    Я сразу сказал, что по поводу денег мне нет разницы. В первую очередь мне важно, чтобы боксер меня слушался. Об этом мы говорили при начале совместной работы», — сказал Турсунпулатов.

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