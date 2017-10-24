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    Сергей Ковалев представил своего нового тренера по боксу

    Теги Сергей Ковалев Вячеслав Шабранский

    Российский боксер Сергей Ковалев рассказал о своем новом тренере по боксу Аброре Турсунпулатове, который помогает ему готовиться к предстоящему бою с Вачеславом Шабранским (25 ноября, Нью-Йорк).

    «Первый этап подготовки (ОФП), который я провел в Биг Бере под руководством Седова Александра Михалыча, успешно завершен. 

    А сегодня начался второй этап подготовки (боксерский лагерь) под руководством тренера по боксу Аброра Турсунпулатова. 

    Есть общее понимание, к чему и как готовиться. А это главное. Надеюсь, наша совместная работа принесет новый успех в моей карьере боксера. На все воля божья. Бог нам в помощь», – написал Ковалев в инстаграме.

    Напомним, после двух поражений от Андре Уорда Ковалев заявил о прекращении сотрудничества с американским тренером Джоном Дэвидом Джексоном.

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