Сергей Ковалев представил своего нового тренера по боксу

Российский боксер Сергей Ковалев рассказал о своем новом тренере по боксу Аброре Турсунпулатове, который помогает ему готовиться к предстоящему бою с Вачеславом Шабранским (25 ноября, Нью-Йорк).

«Первый этап подготовки (ОФП), который я провел в Биг Бере под руководством Седова Александра Михалыча, успешно завершен.

А сегодня начался второй этап подготовки (боксерский лагерь) под руководством тренера по боксу Аброра Турсунпулатова.

Есть общее понимание, к чему и как готовиться. А это главное. Надеюсь, наша совместная работа принесет новый успех в моей карьере боксера. На все воля божья. Бог нам в помощь», – написал Ковалев в инстаграме.

Публикация от Sergey KRUSHER Kovalev (@sergeykrusherkovalev) Окт 23 2017 в 8:49 PDT

Напомним, после двух поражений от Андре Уорда Ковалев заявил о прекращении сотрудничества с американским тренером Джоном Дэвидом Джексоном.