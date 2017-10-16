Харитонов о возможном бое с Александром Емельяненко: «Отношусь к нему негативно, желания взять реванш у меня нет»

Российский боец ММА Сергей Харитонов рассказал, при каких условиях проведет второй бой с соотечественником Александром Емельяненко.

«Если мне поступит предложение о бое – будем говорить. Но меня нужно хорошо заинтересовать этим боем, причем организаторам придется сильно постараться в финансовом плане. Тогда существует вероятность, что меня заинтересует этот поединок. Я отношусь к Александру негативно, и желания взять реванш у меня нет», – сказал Харитонов.

Напомним, что первый поединок между бойцами прошел в 2006 году в Японии в рамках промоушена Pride. Победу техническим нокаутом одержал тогда Емельяненко.