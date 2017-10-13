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    Анонсирован бой между Сергеем Харитоновым и Виталием Минаковым

    Теги Сергей Харитонов Fight Nights Виталий Минаков Камил Гаджиев

    В мае следующего года в Сургуте пройдет турнир промоушена Fight Nights Global.

    Главным событием вечера станет бой двух известных российских бойцов ММА тяжелого веса – Сергея Харитонова и Виталия Минакова.

    Об этом сегодня сообщил президент Fight Nights Global Камил Гаджиев.

    Виталий Минаков – экс-чемпион Bellator в тяжелом весе, в ММА провел 20 боев: 20 побед.

    Сергей Харитонов – экс-участник Гран-при Pride и Strikeforce, боец Bellator, в ММА провел 32 боя: 26 побед, 6 поражений.

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