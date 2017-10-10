Тони Фергюсон: «Конор меня испугался и хочет сбежать. Но однажды мы встретимся, братан»

Временный чемпион UFC в легком весе Тони Фергюсон высказался о возможном бое против Конора МакГрегора и прокомментировал слова президента промоушена Дэйны Уайта о том, что «этот поединок должен состояться».

«Если Дэйна сказал, что этот бой состоится, то ему придется держать слово. У UFC это хорошо получается, не так ли? Если они не хотят выглядеть лжецами, не хотят, чтобы я их так называл, то им нужно организовать этот бой.

Конор смотрит бои, но про [мой поединок с Кевином Ли за временный титул] он не сказал ничего. Даже не написал: «Хороший бой». Сперва он сказал, что ждет этот поединок, но после промолчал. Мальчик испугался. Он хочет сбежать. Я же сказал ему: «Откажись от пояса и уходи. Тогда никто не пострадает. Оставь пояс, и тогда еще один мексиканец не будет надирать тебе задницу. Это жесткий бой для него, и я не думаю, что у него достаточно секундантов, чтобы помочь ему в таком поединке.

Я боролся и дрался со многими людьми, Конор от них ничем не отличается. Он хочет, чтобы его называли богом, но у него течет кровь, поэтому я смогу с ним справиться. У меня нет к нему злобы, но вызов был настоящим. Я хочу надрать ему задницу просто потому, что считаю, что мои навыки лучше. Гарантирую, что буду лучшим чемпионом. Буду защищать пояс. Он ни разу не защитил пояс. Нужно объединять пояса. Или Конору нужно бросить пояс и больше не возвращаться. Иначе я за ним последую. Поднимется ли он в полусредний вес, средний или даже спустится в полулегкий, я буду его преследовать. И однажды мы встретимся, братан, и тебе будет больно.

Я думаю, что слова Конора о том, что он хочет драться в этом году, – брехня. Он говорил это только для того, чтобы привлечь внимание к себе. Но если он хочет драться в 2017 году, то я готов. Я готов начать тренировки уже на следующей неделе. У нас есть время для 12-недельного тренировочного лагеря. Доктора уже в курсе, что бой прошел для меня без травм», – заявил Фергюсон.

Фергюсон – МакГрегору: «МакНаггетс, не терпится надрать тебе зад»