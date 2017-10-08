Деметриус Джонсон победил Рэя Борга, став рекордсменом UFC по защите титула
В рамках турнира UFC 216 прошел бой между чемпионом промоушена в наилегчайшем весе Деметриусом Джонсоном и претендентом Рэем Боргом.
Джонсон победил болевым приемом в пятом раунде, в 11-й раз защитив титул.
Джонсон побил рекорд Андерсона Силвы, который защищал титул UFC 10 раз.
#AndStill x11@MightyMouseUFC #UFC216 | B2YB @7Eleven pic.twitter.com/Bl6Y8gwJt0— UFC (@ufc) 8 октября 2017 г.
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