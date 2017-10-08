Деметриус Джонсон победил Рэя Борга, став рекордсменом UFC по защите титула

В рамках турнира UFC 216 прошел бой между чемпионом промоушена в наилегчайшем весе Деметриусом Джонсоном и претендентом Рэем Боргом.

Джонсон победил болевым приемом в пятом раунде, в 11-й раз защитив титул.

Джонсон побил рекорд Андерсона Силвы, который защищал титул UFC 10 раз.