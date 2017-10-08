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    Деметриус Джонсон победил Рэя Борга, став рекордсменом UFC по защите титула

    Теги результаты UFC Деметриус Джонсон Рэй Борг

    В рамках турнира UFC 216 прошел бой между чемпионом промоушена в наилегчайшем весе Деметриусом Джонсоном и претендентом Рэем Боргом.

    Джонсон победил болевым приемом в пятом раунде, в 11-й раз защитив титул.

    Джонсон побил рекорд Андерсона Силвы, который защищал титул UFC 10 раз.

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