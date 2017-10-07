Тренер Андре Уорда: «Русские боксеры сдаются, если втянуть их в жесткий бой»

Вирджил Хантер, тренер Андре Уорда, в очередной раз высказался о втором бое между 33-летним американцем и Сергеем Ковалевым.

Хантер заявил, что русские боксеры теряются, когда их втягивают в жесткий бой. По всей видимости, «русскими» Вирджил называет всех выходцев из бывшего СССР.

«Люди, которые адекватно смотрят на вещи, понимают, что Ковалев бы все равно проиграл досрочно, кто бы что ни говорил про концовку боя. Он был готов еще перед тем, как Андре нанес ему этот удар правой.

Если послушаете, что я говорил в углу после 7-го раунда, то услышите, как я сказал Андре продолжать делать, что он делает, и тогда бой закончится до 10 раунда. Ковалев был готов. По сути, он сдался. Он никогда не сталкивался с настолько упорным оппонентом.

Если изучать историю бокса, то можно увидеть, что русские бойцы не выдерживают, если втягивать их в жесткий бой. Вспомните Костю Цзю с Рикки Хаттоном, вспомните Кличко с Кори Сандерсом, Кличко с Лэймоном Брюстером. Можно пойти дальше и вспомнить Василия Жирова с Джеймсом Тони, который втянул его в жесткий бой, и Жиров сдался. Такова история бокса.

Когда советских профессиональных бойцов втягивают в жесткий бой, они сдаются. Я не говорю, что все они так делают, но те бойцы, которых я назвал, сделали именно так», – сказал Хантер.

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