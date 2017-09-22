Сергей Ковалев: «Разочарован, что нет возможности снова надрать задницу Уорду»

Экс-чемпион мира в полутяжелом весе Сергей Ковалев, не сдерживая смеха, в очередной раз прокомментировал новость об уходе Андрэ Уорда из профессионального бокса.

«Вчера он услышал о том, что я возвращаюсь и сегодня ушел из бокса. Это и есть причина из-за которой он ушел. Из-за моего возвращения. После нескольких боев должен был состояться наш третий поединок. Вот почему он завершил карьеру. Я говорил перед нашим вторым боем, что завершу его карьеру. Я так сказал. Это правда? Правда!

[Уход Уорда] – очень хорошая вещь для бокса, потому что прямо сейчас многие бойцы более мотивированны завоевать чемпионские пояса, проводя между собой бои. Это будет более интересно фанатам бокса. Просто интересные бои за чемпионские титулы. Я счастлив. Конечно, я разочарован, что теперь у меня нет возможности снова надрать ему задницу. Я считаю, что выиграл первый бой, а второй бой выиграл он с помощью [рефери] Тони Уикса. Сейчас нас счет – 1-1», – сказал Ковалев.