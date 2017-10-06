Фабрисио Вердум: «Мои отношения с Рамзаном Кадыровым касаются только ММА»

Экс-чемпион UFC в тяжелом весе бразилец Фабрисио Вердум рассказал американским журналистам о своих отношениях с главой Чеченской Республики Рамзаном Кадыровым. Вердум является бойцом клуба «Ахмат», созданного при поддержке Кадырова, и часто бывает в Чечне. В начале этого года экс-чемпион провел мастер-класс для сыновей главы республики.

«Мои отношения с Кадыровым касаются только ММА. Политика – другое дело. Мне не нравится политика и в Бразилии. Я ничего не понимаю в политике.

Я посол чеченского ММА. Если вы спросите меня о бойцах оттуда, то я отвечу, что у меня есть хорошие бойцы в Чечне. Отличные бойцы. У меня есть два или три бойца в UFC. Жесткие ребята. Если вы спросите об этом, про ММА, то я отвечу на все вопросы. Но политика – другое дело. Политика и ММА – разные вещи», – заявил Вердум.

Свой следующий бой Фабрисио проведет уже в эти выходные, на турнире UFC 216 в Лас-Вегасе (Невада, США). Его оппонент – американец Деррик Льюис.