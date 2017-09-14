Дос Сантос – Емельяненко: «Один из нас после боя отправится в больницу. Александр, это будешь ты»

Бразилец Жеронимо Дос Сантос сделал заявление перед боем против , который пройдет в Москве 27 сентября.

«Я тренируюсь в лучшем зале Бразилии. Мой оппонент – отличный ударник, также, как и я. Несомненно, это будет лучший бой вечера. Это будет настоящая война.

В прошлом поединке я дрался с Сергеем Харитоновым. Это был хороший бой. Побеждал его, забрал спину и контролировал в партере. Однако, я допустил ошибку – отдал свою травмированную ногу. Он этим воспользовался, и мне пришлось сдаться.

Сейчас я чувствую себя лучше. Подхожу к поединку без травм и готов побеждать. У меня большие ожидания от возвращения в лигу WFCA.

Я проиграл в титульном поединке Зелимхану Умиеву, но пояс организации очень мне нужен. Совсем скоро он будет у меня.

Александр, один из нас прямиком из «клетки» отправится в больницу. И это будешь ты. Нас ждет война», – сказал дос Сантос.

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