Дос Сантос – Емельяненко: «Один из нас после боя отправится в больницу. Александр, это будешь ты»
Бразилец Жеронимо Дос Сантос сделал заявление перед боем против Александра Емельяненко, который пройдет в Москве 27 сентября.
«Я тренируюсь в лучшем зале Бразилии. Мой оппонент – отличный ударник, также, как и я. Несомненно, это будет лучший бой вечера. Это будет настоящая война.
В прошлом поединке я дрался с Сергеем Харитоновым. Это был хороший бой. Побеждал его, забрал спину и контролировал в партере. Однако, я допустил ошибку – отдал свою травмированную ногу. Он этим воспользовался, и мне пришлось сдаться.
Сейчас я чувствую себя лучше. Подхожу к поединку без травм и готов побеждать. У меня большие ожидания от возвращения в лигу WFCA.
Я проиграл в титульном поединке Зелимхану Умиеву, но пояс организации очень мне нужен. Совсем скоро он будет у меня.
Александр, один из нас прямиком из «клетки» отправится в больницу. И это будешь ты. Нас ждет война», – сказал дос Сантос.
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