Наверх
Combined ShapeЗагрузить фотографиюОчиститьCombined ShapeИскатьplususeric_avatar_placeholderview
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Промоутер Ковалева: «Сергей завершил карьеру Уорда»

    Теги Кэти Дува Сергей Ковалев Андрэ Уорд

    Промоутер Сергея Ковалева Кэти Дува заявила, что это ее боксер по факту завершил карьеру Андрэ Уорда. Вчера Уорд, победитель Ковалева и чемпион WBA/IBF/WBO в полутяжелом весе, официально заявил об уходе из спорта, сославшись на то, что его тело уже не выдерживает былых нагрузок. 

    «Сергей перед их боем сказал, что закончит карьеру Уорда, так и произошло. Ковалев в самое ближайшее время начнет возвращать обратно свои титулы», – сказала Дува.

    Два своих последних боя Ковалев провел против Уорда и оба проиграл (единогласным решением судей и техническим нокаутом). И вердикт судей в первом бою, и остановку поединка в реванше, многие эксперты и зрители посчитали спорными.

     

    Материалы по теме

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться