Промоутер Ковалева: «Сергей завершил карьеру Уорда»

Промоутер Сергея Ковалева Кэти Дува заявила, что это ее боксер по факту завершил карьеру Андрэ Уорда. Вчера Уорд, победитель Ковалева и чемпион WBA/IBF/WBO в полутяжелом весе, официально заявил об уходе из спорта, сославшись на то, что его тело уже не выдерживает былых нагрузок.

«Сергей перед их боем сказал, что закончит карьеру Уорда, так и произошло. Ковалев в самое ближайшее время начнет возвращать обратно свои титулы», – сказала Дува.

Два своих последних боя Ковалев провел против Уорда и оба проиграл (единогласным решением судей и техническим нокаутом). И вердикт судей в первом бою, и остановку поединка в реванше, многие эксперты и зрители посчитали спорными.