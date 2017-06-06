Оскар Де Ла Хойя, глава компании Golden Boy Promotions и проумоутер Сауля «Канело» Альвареса, уверен в досрочной победе своего боксера над Геннадием Головкиным.

«Наступила эра Канело. Я уверен, что Альварес будет в лучшей форме за всю свою карьеру. Предсказываю, что он победит нокаутом в течение 10 раундов. Этот бой все хотят увидеть. Люди ждали его полтора года», – заявил Де Ла Хойя.

Поединок Геннадия Головкина против Сауля Альвареса состоится 16 сентября в Лас-Вегасе.