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    Оскар Де Ла Хойя: «Альварес нокаутирует Головкина за 10 раундов»

    Теги Оскар Де Ла Хойя Геннадий Головкин Сауль Альварес

    Оскар Де Ла Хойя, глава компании Golden Boy Promotions и проумоутер Сауля «Канело» Альвареса, уверен в досрочной победе своего боксера над Геннадием Головкиным.

    «Наступила эра Канело. Я уверен, что Альварес будет в лучшей форме за всю свою карьеру. Предсказываю, что он победит нокаутом в течение 10 раундов. Этот бой все хотят увидеть. Люди ждали его полтора года», – заявил Де Ла Хойя.

    Поединок Геннадия Головкина против Сауля Альвареса состоится 16 сентября в Лас-Вегасе.

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