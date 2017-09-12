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    Менеджер Ковалева: «Тренер мог подсыпать Сергею снотворное перед боем с Уордом»

    Теги Сергей Ковалев Эгис Климас Джон Дэвид Джексон

    Менеджер Ковалева Эгис Климас прокомментировал слова тренера Джона Дэвида Джексона, что Сергей, по сути сдался, в реванше против Андрэ Уорда.

    Напомним, в июне этого года Ковалев проиграл Уорду техническим нокаутом.

    «Не люблю говорить плохо, но Джон Дэвид Джексон сам начал это. Не уверен, что перед выходом к рингу он не подсыпал какое-то снотворное в бутылку воды Сергея, потому что Ковалев спал в том бою. Я серьезен, можете так, блин, и написать.

    Пока Сергей не анонсировал, что мы больше не работаем [с Джексоном]. Мы еще не решили, кто будет его тренировать. Есть много тренеров, но мало учителей. Мы ищем учителя», – заявил Климас.

    Джон Дэвид Джексон: «Я больше не тренирую Ковалева. Он перестал выкладываться на тренировках»

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