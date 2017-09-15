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    Джон Джонс: «Клянусь детьми, что не употреблял стероиды»

    Теги UFC Джон Джонс Даниэль Кормье

    Лишенный титула чемпиона UFC в полутяжелом весе Джон Джонс продолжает отрицать использование запрещенных препаратов. 

    «Чувак, я некогда не стал бы употреблять стероиды, клянусь Господом Богом и своими детьми», – ответил Джонс в твиттере на призыв одного из фанатов «сказать правду»

    Люди из команды Джонса уверены, что стероид туринабол попал в его организм вместе с некачественной спортивной добавкой. Джонсу грозит дисквалификация сроком на 4 года.

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