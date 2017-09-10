Александр Усик: «Хук бил мне по яйцам, все там отбил»

Чемпион WBO в первом тяжелом весе Александр Усик прокомментировал свою победу над Марко Хуком.

О нарушениях правил со стороны Хука

«Я рад, что бой закончился именно так. Он обзывался, толкался, но вы видели, что потом происходило. Хук бил мне по яйцам, он мне все там отбил, он пытался ударить в затылок. Однако, он в ответ ничего не получил, ведь бокс – это вид спорта джентльменов, который зародился в Англии. Я не могу себе позволить делать это.

Я сдавал допинг, мне все ровно, что он говорил [после боя]. Это его слабость, то что он вел себя так. Если нужно, я готов с ним поужинать и заплатить за это».

Об инциденте на взвешивании, когда его пытался ударить человек из команды Хука

«Гусь какой-то длинный дергался там. Есть видео, может они хотели вывести меня из себя. Это очень сложно сделать, я сам по сути отмороженный по жизни. Я буду им отвечать по правилам, в ринге».

О следующем бое в рамках всемирной боксерской суперсерии

«Я не забегаю на перед. Я буду идти постепенно, сейчас моя ветка это Бриедис и Перес. Я уже готовлюсь к ним. Пускай из них победит сильнейший, и я встречусь с ним. Я чисто, почему-то, отдаю предпочтение Бриедису».