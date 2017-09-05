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    Диего Брандао со скандалом отказался продолжать бой на турнире Fight Nights

    Теги Fight Nights

    Скандалом закончился поединок бразильца Диего Брандао против россиянина Ахмеда Алиева на турнире Fight Nights Global 73 в Каспийске.

    Поединок шел в острой манере и очень высоком темпе. У обоих бойцов были свои удачные моменты. Во втором раунде Алиев, находясь в партере сверху, ударил Брандао головой. Рефери приостановил бой, чтобы сделать внушение^ и в этот момент Алиев провел несколько ударов по оппоненту.

    Брандао в гневе ударил Ахмеда ногой в голову, а потом перелез через клетку в зал. После уговоров Диего удалось вернуть в клетку, но продолжать бой он отказался, подняв руку Алиеву.

    Официальный вердикт – победа Ахмеда Алиева техническим нокаутом во втором раунде. Недовольные зрители закидали клетку мусором. В зале вспыхнула небольшая потасовка.

    Диего Брандао – экс-боец UFC и победитель 14-го сезона реалити-шоу The Ultimate Fighter.

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