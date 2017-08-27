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    Рамзан Кадыров: «Ради зрителей Мэйвезер растянул поединок на множество раундов»

    Теги Флойд Мэйвезер-младший UFC Рамзан Кадыров Конор МакГрегор

    Известный поклонник боевых видов спорта и глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров прокомментировал бой Мэйвезер – МакГрегор.

    «Флойд Мэйвезер-младший досрочно побеждает на ринге Лас-Вегаса! Он записывает в свой актив пятидесятую победу! Конор МакГрегор повержен. Мэйвезер наглядно продемонстрировал, что настоящий мастер способен играючи, артистично одолеть соперника, способен превратить поединок в красочное представление, растянув его ради зрителя на множество раундов, хотя мог бы и завершить в самом начале. Конечно, трудно назвать поединок спортом в чистом виде.

     

    Флойд Мейвезер-младший досрочно побеждает на ринге Лас-Вегаса! Он записывает в свой актив пятидесятую победу! Конор МакГрегор повержен. Мейвезер наглядно продемонстрировал, что настоящий мастер способен играючи, артистично одолеть соперника, способен превратить поединок в красочное представление, растянув его ради зрителя на множество раундов, хотя мог бы и завершить в самом начале. Конечно, трудно назвать поединок спортом в чистом виде. Высокие гонорары требовали и выполнения определённых условий шоу. Мейвезеру и МакГрегору это в определённой степени удалось. В целом организаторы достигли своих целей. Они сумели привлечь к бою внимание во всем мире, реализовать все билеты, права на трансляцию, заработать небывалые в истории профессионального спорта суммы. И в этом у них есть чему поучиться. Ещё раз хочу подчеркнуть, что Мейвезер великий мастер, который достойно провел поединок и достойно победил. Поздравляем и желаем всего хорошего! #Кадыров #Россия #Чечня #Мейвезер #Бокс #ЛасВегас

    Публикация от Ramzan Kadyrov (@kadyrov_95)

    Высокие гонорары требовали и выполнения определенных условий шоу. Мэйвезеру и МакГрегору это в определенной степени удалось. В целом организаторы достигли своих целей. Они сумели привлечь к бою внимание во всем мире, реализовать все билеты, права на трансляцию, заработать небывалые в истории профессионального спорта суммы. И в этом у них есть чему поучиться. Еще раз хочу подчеркнуть, что Мэйвезер великий мастер, который достойно провел поединок и достойно победил. Поздравляем и желаем всего хорошего!», – написал Кадыров в инстаграме.

    Стоит отметить, что организатором боя не удалось собрать полный зал. Из 20 000 мест заняты были только 14623. Причиной этого считаются очень высокие цены на билеты.

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