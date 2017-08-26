Сергей Ковалев: «Пора, наверное, завязывать с боксом»

Экс-чемпион WBA/IBF/WBO в полутяжелом весе Сергей Ковалев задумывается о завершении карьеры.

«Я веду определенный тренировочный процесс. В начале сентября возвращаюсь в Америку, где буду полноценно тренироваться, но у меня нет никаких мыслей по поводу боев. Никаких дат нет. Может, вообще карьеру завершу, мне пока не до бокса. Я подумываю о завершении карьеры.

Пора, наверное, перестать боксировать и завязывать с этим. Пока нет конкретики, чем буду заниматься в ближайшее время. Пока я занимаюсь собой, семьей. Приехал на святую гору Афон, духовно общаюсь с Богом. Сейчас не до бокса», – сказал Ковалев.