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    Сергей Ковалев: «Пора, наверное, завязывать с боксом»

    Теги Сергей Ковалев

    Экс-чемпион WBA/IBF/WBO в полутяжелом весе Сергей Ковалев задумывается о завершении карьеры.

    «Я веду определенный тренировочный процесс. В начале сентября возвращаюсь в Америку, где буду полноценно тренироваться, но у меня нет никаких мыслей по поводу боев. Никаких дат нет. Может, вообще карьеру завершу, мне пока не до бокса. Я подумываю о завершении карьеры.

    Пора, наверное, перестать боксировать и завязывать с этим. Пока нет конкретики, чем буду заниматься в ближайшее время. Пока я занимаюсь собой, семьей. Приехал на святую гору Афон, духовно общаюсь с Богом. Сейчас не до бокса», – сказал Ковалев.

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