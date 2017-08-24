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    Флойд Мэйвезер: «Я родился бойцом и умру бойцом»

    Теги Флойд Мэйвезер-младший UFC Конор МакГрегор

    Экс-чемпион мира в пяти весех, 40-летний Флойд Мэйвезер продолжает демонстрировать уверенность в своей победе над 29-летним чемпионом UFC Конором МакГрегором.

     «У меня было 47 оппонентов. Они говорили, что у меня хрупкие руки, что я их боюсь, но никто из них так и не смог меня развенчать. Это называется ум, это называется боевой интеллект, это называется терпение. Я помню абсолютно все, чему мой отец меня учил.

    Я до сих пор помню каждую комбинацию, которую мне показывали. Все, что можно сделать в боксе, я повторил тысячу раз. Я родился бойцом и умру бойцом.

    6 августа он покажет лучшее, на что он способен и этот бой не будет простым.

    Но вспомните, у Пакьяо был удар, у Канело был удар, у Шейна Мозли был удар, но у меня очень крепкая челюсть», – сказал Мэйвезер.

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