Флойд Мэйвезер: «Я родился бойцом и умру бойцом»

Экс-чемпион мира в пяти весех, 40-летний Флойд Мэйвезер продолжает демонстрировать уверенность в своей победе над 29-летним чемпионом UFC Конором МакГрегором.

«У меня было 47 оппонентов. Они говорили, что у меня хрупкие руки, что я их боюсь, но никто из них так и не смог меня развенчать. Это называется ум, это называется боевой интеллект, это называется терпение. Я помню абсолютно все, чему мой отец меня учил.

Я до сих пор помню каждую комбинацию, которую мне показывали. Все, что можно сделать в боксе, я повторил тысячу раз. Я родился бойцом и умру бойцом.

6 августа он покажет лучшее, на что он способен и этот бой не будет простым.

Но вспомните, у Пакьяо был удар, у Канело был удар, у Шейна Мозли был удар, но у меня очень крепкая челюсть», – сказал Мэйвезер.