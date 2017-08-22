Усик о бое Мэйвезер — МакГрегор: «Это позор и пощечина его величеству боксу»

Украинский боксер-профессионал, чемпион мира по версии WBO в первом тяжелом весе Александр Усик высказался о предстоящем бое Мэйвезер — Макрегор.

«Это позор. Пощечина его величеству боксу. Как может попасть Магрегор, который боксирует в UFC? Вот даже карапулечку он не должен попасть. Если лучшие не могли в Мейвезера попасть? Канело, Оскар, все остальные… Бывало там где-то какими-то скользями пролетало. Это спорт джентльменов, а там идет спорт доллара», – сказал Усик.