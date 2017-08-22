Наверх
Загрузить фотографиюОчиститьCombined ShapeИскать
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Усик о бое Мэйвезер — МакГрегор: «Это позор и пощечина его величеству боксу»

    Теги Флойд Мэйвезер-младший Александр Усик Конор МакГрегор

    Украинский боксер-профессионал, чемпион мира по версии WBO в первом тяжелом весе Александр Усик высказался о предстоящем бое Мэйвезер — Макрегор.

    «Это позор. Пощечина его величеству боксу. Как может попасть Магрегор, который боксирует в UFC? Вот даже карапулечку он не должен попасть. Если лучшие не могли в Мейвезера попасть? Канело, Оскар, все остальные… Бывало там где-то какими-то скользями пролетало. Это спорт джентльменов, а там идет спорт доллара», – сказал Усик.

    Опрос

    У Конора есть шансы победить Флойда?

    11929 голосов 2
    • Конечно
      50%
    • Нет
      50%

    Материалы по теме

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться