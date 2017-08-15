Наверх
Загрузить фотографиюОчиститьCombined ShapeИскать
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Хабиб Нурмагомедов: «Нужен закон о том, что руки и ноги профессионального бойца – это холодное оружие»

    Теги UFC Хабиб Нурмагомедов Тони Фергюсон

    Боец UFC Хабиб Нурмагомедов во вторник стал гостем Северо-Кавказского молодежного форума «Машук-2017» и ответил на вопросы участников мероприятия.

    О применения профессиональными бойцами силы в уличных конфликтах

    «Эта проблема будет возрастать до тех пор, пока не будет закона о том, что руки и ноги профессионального бойца – это холодное оружие. Сами за собой следите и не зовите бойцов на разборки. Мы все должны принимать участие в решении этого вопроса».

    О книге про свою жизнь

    «Больше полугода работаем над книгой, там будут все близкие люди, кто оказал на меня влияние. В течение августа весь материал будет собран, в октябре-ноябре книга выйдет».

    О бое против Тони Фергюсона

    «Я продолжаю биться, продолжаю тренироваться, и трудности меня, наоборот, очень сильно мотивируют. Сейчас я в хорошей форме. Жду звонка от UFC, когда мне назначат бой. В любом случае я готов к бою».

    Хабиб добавил, что бой обещали назначить на 4 ноября, но официального контракта он еще не получал.

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться