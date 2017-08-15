Хабиб Нурмагомедов: «Нужен закон о том, что руки и ноги профессионального бойца – это холодное оружие»

Боец UFC Хабиб Нурмагомедов во вторник стал гостем Северо-Кавказского молодежного форума «Машук-2017» и ответил на вопросы участников мероприятия.

О применения профессиональными бойцами силы в уличных конфликтах

«Эта проблема будет возрастать до тех пор, пока не будет закона о том, что руки и ноги профессионального бойца – это холодное оружие. Сами за собой следите и не зовите бойцов на разборки. Мы все должны принимать участие в решении этого вопроса».

О книге про свою жизнь

«Больше полугода работаем над книгой, там будут все близкие люди, кто оказал на меня влияние. В течение августа весь материал будет собран, в октябре-ноябре книга выйдет».

О бое против Тони Фергюсона

«Я продолжаю биться, продолжаю тренироваться, и трудности меня, наоборот, очень сильно мотивируют. Сейчас я в хорошей форме. Жду звонка от UFC, когда мне назначат бой. В любом случае я готов к бою».

Хабиб добавил, что бой обещали назначить на 4 ноября, но официального контракта он еще не получал.