Конор МакГрегор: «Я вытащил весь промоушен боя с Флойдом на себе и заработаю 100 миллионов»

Гонорар Конора МакГрегора за бой против Флойда Мэйвезера неизвестен, но сам Конор заявил, что его прибыли за поединок достигнут суммы в 100 миллионов долларов.

«Я достигну заработка в 100 миллионов [за этот бой]. Уверен на 100%. Если цифры будут какими же, как у боя [Флойда против] Пакьяо, а они будут (по-моему, они уже такие), то тогда я заработаю 100 миллионов. За счет проданных билетов, продаж мерча, за счет всего, в чем у меня есть доля.

Кто вытащил на себе весь промоушен? Что было если бы не я? Если бы я не планировал бои в спортзале, чтобы все могли обсудить мои навыки или мой подход? Только Флойд с его катанием на роликах или Флойд в чертовом магазине Gucci? Понимаете, о чем я? Я тот, кто тянул [эту тему] всю дорогу. Я один. Кто раскрутил наш мировой тур? Костюм «fuck you», норковая шуба, деньги. Даже когда он пытался бросать деньги, хайп поднялся вокруг меня, потому что денежный дождь шел надо мной.

Это все я. Поэтому я заберу свое с каждого момента – еда, напитки, зрители, pay-per-view и многое другое. После боя я получу свой гонорар, затем посчитаю все остальное, достигну отметки в 100 миллионов и заберу все, что мне причитается. А потом посмотрим, что будет после этого», – сказал МакГрегор.