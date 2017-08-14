Конор МакГрегор: «Я никогда не обзывал Флойда обезьяной. Он – крыса»

Конор МакГрегор отверг все обвинения в расизме со стороны своего оппонента Флойда Мэйвезера.

«Прежде всего, я ни разу в жизни не обзывал обезьяной ни его, ни другого афроамериканца, ни кого-либо еще. Я не стал бы таким образом проявлять неуважение к любой расе. [Во время] интервью для шоу Джимми Киммела, Гильермо Родригес спросил меня, побил ли бы я Рокки. «Какого Рокки?», – спросил я. «Рокки III», – ответил он. «Это там, где в зале был цирк и обезьяны?», – сказал я. Потому что там у Рокки был специальный зал, похожий на цирк. Там были клоуны и все такое. После Мэйвезер стал манипулировать этим.

Если бы я назвал его каким-то животным, то это была бы крыса. Обезьяны великолепны, я не стал бы называть его так. Он – гребанная крыса и ласка, потому, что крысы и ласки именно этим и занимаются, манипулируют словами, чтобы создать что-то, чего на самом деле не было. Спросите Леонарда Эллербе. Спросите Флойда Мэйвезера старшего. Они знают. Это очень слабое движение со стороны Флойда – попытаться спровоцировать болезненную тему. Но это в его духе – он избивал жену на глазах у детей», – сказал Конор.