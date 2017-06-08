Наверх
Загрузить фотографиюОчиститьИскать
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Владимир Кличко: «Я определюсь с продолжением карьеры в течение двух недель»

    Теги Владимир Кличко Энтони Джошуа Эдди Хирн

    Экс-чемпион мира Владимир Кличко заявил, что примет решение о продолжении своей боксерской карьеры и реванше против Энтони Джошуа «в течение двух недель».

    «Моя жизнь состоит не только из спорта и бокса. После ухода из спорта [меня ждет] еще одна карьера», – заявил Кличко.

    Пока Владимир раздумывает над продолжением карьеры, промоутер Джошуа Эдди Хирн добился отсрочки обязательных защит титулов своего боксера, чтобы беспрепятственно провести реванш с Кличко. Также Хирн представил несколько вариантов площадок для проведения второго боя.

    Что будет с карьерой Кличко

    Материалы по теме

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться