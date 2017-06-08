Экс-чемпион мира заявил, что примет решение о продолжении своей боксерской карьеры и реванше против «в течение двух недель».

«Моя жизнь состоит не только из спорта и бокса. После ухода из спорта [меня ждет] еще одна карьера», – заявил Кличко.

Пока Владимир раздумывает над продолжением карьеры, промоутер Джошуа Эдди Хирн добился отсрочки обязательных защит титулов своего боксера, чтобы беспрепятственно провести реванш с Кличко. Также Хирн представил несколько вариантов площадок для проведения второго боя.

Что будет с карьерой Кличко