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    Егор Мехонцев: «Автомобиль от Путина я давно продал»

    Теги Егор Мехонцев

    Олимпийский чемпион и боксер-профессионал Егор Мехонцев прокомментировал историю об изъятии у него автомобиля Audi A8. Вопреки сообщениям многочисленных СМИ, это был не тот автомобиль, который он получил от президента Путина за победу на Олимпийских играх в Лондоне.

    Об инциденте

    «На прошлой неделе у меня был бой в Москве на Красной площади с венесуэльцем Гусмиро Пердамо. Победил раздельным решением судей. После отправился в Екатеринбург, где у меня семья. В аэропорт поехал ночью, чтобы встретить маму, которая также была на поединке, но возвращалась домой рейсом другой авиакомпании. Ночью, как известно, билеты дешевле. Встретил ее и поехал. Уже почти около подъезда подъехали гаишники и стали откровенно докапываться. Сначала спросили про штрафы, затем сказали, что нужно пройти медосвидетельствование. Машину отогнать не разрешили, хотя рядом была мама, которая вписана в полис ОСАГО и имела право сесть за руль. Потом сержант заявил, что машина арестована. Приехал эвакуатор. Меня же доставили в отделение на другом автомобиле.

    [Пытался объяснить полицейским, что они превышают свои должностные полномочия?]

    Зачем? Правда всегда будет на их стороне. Меня привезли в городское ГАИ на Степана Разина. Взяли кровь на анализ. Алкоголя не обнаружили. Сейчас идет проверка на наркотики. Проводят какой-то расширенный анализ. Машину мне уже вернули, так что я обиды ни на кого не держу. Правда, после всей этой ситуации домой пришлось возвращаться ночью пешком.

    Я в эту историю больше лезть не хочу. Если [полицейские] виноваты, значит пусть несут наказание».

    Об автомобиле

    «Тот «путинский» автомобиль я уже давно продал. Он был черного цвета. Было ДТП, посчитал, что мне нужна новая машина, но марка меня полностью устраивала, поэтому купил такую же. Сейчас у меня белая «Ауди А8». С ней-то и приключилась вся эта история».

    О своем новом средстве передвижения

    «Давно хотел приобрести велосипед. На гонорар после победы на Красной площади купил себе горный велобайк. Помните, как в «Бриллиантовой руке»: «На полагающуюся мне по закону премию я, по совету друзей, решил приобрести автомашину «Москвич»!»

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