Наказаны инспекторы ГИБДД, забравшие у олимпийского чемпиона Мехонцева подаренную Путиным Audi

Инспекторы ГИБДД, забравшие у боксера Егора Мехонцева автомобиль Audi A8, подаренный президентом России Владимиром Путиным за победу на Олимпийских играх в Лондоне, понесли наказание.

Ранее появилась информация о том, что инспекторы в Екатеринбурге остановили боксера, возвращавшегося домой после боя с венесуэльцем Гусмиром Пердомо в Москве. Сотрудники ГИБДД решили, что спортсмен пьян. Возникла словесная перепалка. В итоге инспекторы увезли машину Мехонцева на штрафстоянку. Но медосвидетельствование, как сообщалось, показало отсутствие алкоголя в крови боксера.

«По заявлению мужчины проведена служебная проверка. Действия инспекторов признаны неправомерными», – заявил представитель управления ГИБДД по Свердловской области. Сотрудники ГИБДД привлечены к строгой дисциплинарной ответственности: им объявлено о неполном служебном соответствии.

Бой Мехонцева с Пердомо состоялся на Красной площади в Москве 22 июля. Мехонцев одержал победу большинством голосов судей. Всего на счету Мехонцева 13 побед (8 нокаутом), 0 поражений и 1 ничья.

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