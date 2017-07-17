Чемпион UFC в легком весе Конор МакГрегор считает, что его приход в бокс вызывает опасения не только в команде Флойда Мэйвезера, но и во всем боксерском сообществе.

«Никто не знает, что произойдет. Это рождает большой страх в его лагере и в боксерском сообществе вообще. Они не знают, чего ожидать. Я собираюсь действовать необычно. Я дерусь, он боксирует. Это будет столкновение двух миров.

Не думаю, что он имел дело с чем-то подобным. Не думаю, что боксерский мир в принципе видел такую мощь, скорость и тип движения. Атаки будут не такими, как он привык.

Пока вы не увидите столкновения традиционных боевых искусств с прямолинейным боксом, вы не можете их сравнивать. В плане работы ног я превосхожу его на голову», – сказал МакГрегор.