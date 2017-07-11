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    Независимые судьи подтвердили победу Хорна над Пакьяо

    Теги WBO Мэнни Пакьяо Джефф Хорн

    Пять независимых судей из разных стран, которые были выбраны WBO для изучения боя между Джеффом Хорном и Мэнни Пакьяо, вынесли решение о том, что победа австралийского боксера справедлива – он выиграл семь раундов, филиппинец – пять.

    Напомним, бой за титул WBO в полусреднем весе между Пакьяо и Хорном прошел 2 июля в Брисбене (Австралия) и завершился победой местного боксера единогласным решением судей.

    После поединка команда Пакьяо, многие болельщики и специалисты назвали победу Хорна несправедливой.

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