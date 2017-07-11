Независимые судьи подтвердили победу Хорна над Пакьяо

Пять независимых судей из разных стран, которые были выбраны WBO для изучения боя между Джеффом Хорном и Мэнни Пакьяо, вынесли решение о том, что победа австралийского боксера справедлива – он выиграл семь раундов, филиппинец – пять.

Напомним, бой за титул WBO в полусреднем весе между Пакьяо и Хорном прошел 2 июля в Брисбене (Австралия) и завершился победой местного боксера единогласным решением судей.

После поединка команда Пакьяо, многие болельщики и специалисты назвали победу Хорна несправедливой.