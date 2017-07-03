Тренер Мэнни Пакьяо, Фредди Роуч, выразил недовольство работой судей во время боя своего боксера против австралийца Джеффа Хорна. Официально Хорн победил единогласным решением судей, но большинство экспертов назвали это решение спорным. Особенные нарекания вызвал счет 117-111 в пользу Джеффа от Валексы Ролдан.

«Жесткая история. Я думаю, что действия некоторых людей нужно расследовать. По крайней мере, если в Америке судьи выставляют такой счет, то главный представитель комиссии спрашивает, каким образом он у них получился

Борьба [в клинче] и множество ударов по затылку выглядели плохо, но рефери [Марк Нельсон] не обращал на них никакого внимания. Не знаю, как он мог позволять бойцу действовать таким образом. Если шея одного из боксеров оказывается в захвате после каждого размена, значит, что-то идет не так.

Разбирать это – задача WBO. Считаю, что им следует сделать что-нибудь по этому поводу, но не думаю, что в итоге они это сделают», – заявил Роуч.

Хотя тренер считает, что Пакьяо выиграл этот бой, он не доволен его выступлением и думает, что им следует обсудить завершение карьеры.

«Я собираюсь поговорить с Мэнни. Возможно этот день настал. Но сперва мне нужно пересмотреть и проанализировать бой [с Хорном]. Все будет зависеть от того, что я увижу», – сказал Фредди.