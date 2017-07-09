Роберт Уиттакер победил Йоэля Ромеро и другие результаты UFC 213

Австралиец Роберт Уиттакер победил кубинца Йоэля Ромера и завоевал титул временного чемпиона UFC в среднем весе. Бой Уиттакер – Ромеро стал главным событием турнира UFC 213, который состоялся в Лас-Вегасе (Невада, США).

Первые два раунда лучше выглядел более взрывной и мощный Ромеро, но после того, как Йоэль стал уставать, Уиттакер взял поединок под контроль, выбрасывая намного больше ударов. По итогам пяти раундов все три судьи решили, что лучше был Уиттекр, отдав Роберту победу единогласным решением судей с минимальным отрывом (48-47, 48-47, 48-47). Ожидается, что Уаттакер в ближайшем бою встретится с чемпионом UFC в среднем весе Майклом Биспингом.

Также в рамках вечера российский тяжеловес Алексей Олейник победил американца Трэвиса Брауна удушающим приемом во втором раунде.

Экс-чемпион UFC в легком весе, американец Энтони Петтис победил своего соотечественника Джима Миллера единогласным решением судей.

Американский тяжеловес Кертис Блэйдс победил единогласным решением судей поляка Даниеля Омельянчука.

Голландский тяжеловес Алистер Оверим победил бразильца Фабрисио Вердума большинством голосов судей.

Американец Роб Фонт победил бразильца Дагласа Силву де Андраде гильотиной во втором раунде.