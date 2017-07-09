Алистер Оверим победил Фабрисио Вердума спорным решением судей

Голландский тяжеловес Алистер Оверим победил бразильца Фабрисио Вердума большинством голосов судей на турнире UFC 213 в Лас-Вегасе (Невада, США).

Первые два раунда прошли в осторожной борьбе – Оверим действовал с дальней дистанции, не давая Фабрисио сближаться и стараясь поймать противника на контратаках. В третьем раунде Вердум сумел отправить Оверима в нокдаун и оставшуюся часть боя контролировал противника в партере.

Официальный вердикт боя – победа Оверима большинством голосов судей (28-28, 29-28, 29-28). Зал встретил решение судей недовольным гулом.

Данный бой стал третьим поединком Вердума и Оверима. Алистер выиграл два боя, Фабрисио – один.