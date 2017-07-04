Экс-чемпион Strikeforce и тяжеловес UFC Алистер Оверим обсудил наследие Федора Емельяненко и то, следует ли ему продолжать свою карьеру.

«Я его поклонник. По-человечески мне он очень симпатичен, но мы с моей командой и тренерами обсуждали момент, когда наступает время повесить перчатки на гвоздь – когда твои выступления начинают портить впечатление от твоей карьеры и твоего наследия. Важные вопросы и я думаю, что ему тоже следует их себе задать.

Когда ты выступаешь хорошо, в таких разговорах нет нужды. Но когда твои бои проходят неудачно, тебе стоит начать вести такие разговоры с самим собой, со своими близкими.

Мы с ним знакомы, но я знаю его не очень хорошо. Я не знаю, честны ли с ним окружающие его люди. Мы не знаем, являются ли деньги его главной мотивацией, потому что Федор, разумеется, получает большие гонорары, когда выступает. Возможно, у него закончились деньги. Мы не знаем. Есть много факторов, которые на это могут повлиять, но я надеюсь, что он не навредит своему наследию еще больше, [чем сейчас].

Люди говорят о том, что он был непобежденным 10 лет, бла-бла-бла. Я думаю, что у Федора была отличная победная серия в 2002-2005 годах, но с кем он дрался после этого? С мешками. Два раза он отказался драться со мной – в 2009 и 2010 годах.

Другой момент – он так и не проверил себя, выступая в UFC. Меня это беспокоит. Ему следовало перейти в UFC и пройти эту мясорубку. Этот момент всегда будет бросать тень на его карьеру.

Он не может считаться самым великим тяжеловесом после двух отказов драться со мной в те времена, когда я был чемпионом Strikeforce. Вы же хотите драться за пояс, ведь так? Я хотел с ним подраться, он – боец с большим именем».

8 июля Оверим проведет третий бой против экс-чемпиона UFC в тяжелом весе Фабрисио Вердума.