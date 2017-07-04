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    Трансляцию боя Пакьяо – Хорн на телеканале ESPN посмотрели более 4 миллионов человек

    Теги Мэнни Пакьяо ESPN Джефф Хорн

    Телеканал ESPN опубликовал рейтинги трансляции боя Мэнни Пакьяо против Джеффа Хорна.

    Средняя аудитория трансляции вечера «Битва за Брисбен» составила 3,1 миллиона зрителей на каналах ESPN и ESPN Deportes (испаноязычная версия канала). Пиковый показатель аудитории в последние полчаса трансляции составил 4,4 миллиона зрителей. Для ESPN это самый высокий рейтинг боксерской трансляции с 1995 года.

    2-го июля в Австралии местный боксер Джефф Хорн победил чемпиона WBO в полусреднем весе Мэнни Пакьяо со счетом 117-111 и 115-113 (дважды), но многие посчитали решение судей спорным.

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