Владислав Елисеев, представитель команды украинца Андрея Руденко, который проиграл вчера в Москве россиянину Александру Поветкину, рассказал об атмосфере до и во время боя.

«Все было в порядке, спасибо промоутерской компании «Мир бокса», организатору вечера. Нас хорошо встретили, все пожелания удовлетворяли. Был прекрасный прием, плюс большое спасибо публике. Все было хорошо, никакой неприязни к себе мы не чувствовали. Все было на высшем уровне», – сказал Елисеев.

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