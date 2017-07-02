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    Команда Руденко: «В Москве был прекрасный прием, плюс большое спасибо публике»

    Теги Александр Поветкин Андрей Руденко

    Владислав Елисеев, представитель команды украинца Андрея Руденко, который проиграл вчера в Москве россиянину Александру Поветкину, рассказал об атмосфере до и во время боя.

    «Все было в порядке, спасибо промоутерской компании «Мир бокса», организатору вечера. Нас хорошо встретили, все пожелания удовлетворяли. Был прекрасный прием, плюс большое спасибо публике. Все было хорошо, никакой неприязни к себе мы не чувствовали. Все было на высшем уровне», – сказал Елисеев.

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