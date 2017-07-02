Владислав Елисеев, представитель украинца Андрея Руденко, который проиграл вчера в Москве россиянину Александру Поветкину, рассказал о здоровье боксера и желании провести еще один бой.

«Со здоровьем у Руденко все хорошо, но запереживали в первом раунде (Руденко получил травму шеи, и бой был прерван на несколько минут – Sports.ru). Ведь понимали, что в случае остановки боя никто бы не выиграл. Мы довольны тем, что бой продлился все 12 раундов после такого конфуза. Наша команда не хотела остановки боя.

Мы бы с удовольствием хотели бы реванш, но все зависит от команды Поветкина. Если они захотят, то мы будем готовы, усерднее подготовимся», – сказал Елисеев.