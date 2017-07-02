Александр Поветкин прокомментировал свою победу над украинцем Андреем Руденко. Российский боксер победил единогласным решением судей.

«Очень хотел показать сегодня красивый бокс, поэтому немного торопился. Но самое главное, что победил. И очень рад, что Андрей Руденко смог продолжить бой. Это был достойный соперник.

Изменился ли я за последнее время? Трудно сказать. Я всегда стараюсь прогрессировать, становиться сильнее. Что точно могу сказать – я стал ментально сильнее после всех этих скандалов», – сказал Поветкин.

Напомним, перед этим боем Поветкин отбывал шестимесячную дисквалификацию за употребление допинга.