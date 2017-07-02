Александр Поветкин: «Я стал ментально сильнее после всех этих скандалов»
Александр Поветкин прокомментировал свою победу над украинцем Андреем Руденко. Российский боксер победил единогласным решением судей.
«Очень хотел показать сегодня красивый бокс, поэтому немного торопился. Но самое главное, что победил. И очень рад, что Андрей Руденко смог продолжить бой. Это был достойный соперник.
Изменился ли я за последнее время? Трудно сказать. Я всегда стараюсь прогрессировать, становиться сильнее. Что точно могу сказать – я стал ментально сильнее после всех этих скандалов», – сказал Поветкин.
Напомним, перед этим боем Поветкин отбывал шестимесячную дисквалификацию за употребление допинга.
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