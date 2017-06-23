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    Александр Поветкин: «Сейчас я лучше как боксер, чем был в 27 лет»

    Теги Александр Поветкин Андрей Руденко

    37-летний российский тяжеловес Александр Поветкин не знает, в какой манере будет боксировать его оппонент Андрей Руденко, но уверен, что готов ко всему.

    «Думаю, что у меня отличная команда и что у нас правильный подход к тренировкам. Я уверен, что сейчас я лучше себя 27-летнего.

    Пока я в принципе не думаю о чемпионском поясе, только о [бое с] Руденко и о том, чтобы показать зрелищный бокс. [Что ждать от Руденко?] Непросто ответить. Я не знаю его настолько хорошо, чтобы сказать, как он будет боксировать. В интервью он говорил, что хочет вести бой с дистанции, но возможно это уловка и в реальности все будет наоборот. Я не знаю, но буду готов ко всему», – сказал Поветкин.

    Поединок Поветкин – Руденко состоится 1 июля в Москве. На кону боя – титул Интернационального чемпиона WBO в тяжелом весе.

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