37-летний российский тяжеловес Александр Поветкин не знает, в какой манере будет боксировать его оппонент Андрей Руденко, но уверен, что готов ко всему.

«Думаю, что у меня отличная команда и что у нас правильный подход к тренировкам. Я уверен, что сейчас я лучше себя 27-летнего.

Пока я в принципе не думаю о чемпионском поясе, только о [бое с] Руденко и о том, чтобы показать зрелищный бокс. [Что ждать от Руденко?] Непросто ответить. Я не знаю его настолько хорошо, чтобы сказать, как он будет боксировать. В интервью он говорил, что хочет вести бой с дистанции, но возможно это уловка и в реальности все будет наоборот. Я не знаю, но буду готов ко всему», – сказал Поветкин.

Поединок Поветкин – Руденко состоится 1 июля в Москве. На кону боя – титул Интернационального чемпиона WBO в тяжелом весе.