Федор Емельянко дал интервью известному журналисту Ариэлю Хелвани в эфире передачи The MMA Hour, сделав несколько интересных заявлений.

В частности, Федор сказал, что не понимает негативную реакцию американцев на президента США Дональда Трампа. Емельяненко и Трамп лично знакомы. Ранее компания Трампа была одним из владельцев промоушена Affliction, в рамках которого выступал Федор.

«Дональд Трамп – это целеустремленный человек. Я рад, что он добился своей очередной цели. Мне кажется, сейчас он старается все сделать для своей страны.

Мне иногда непонятна негативная реакция американского народа, мне кажется, она не обоснованная. Но это мое личное мнение, я не могу об этом судить, потому что живу в России.

Да, я был бы рад, если бы Трамп пришел поддержать нас в бою с Мэттом», – заявил Емельяненко.

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