Глава промоушена М-1 Global и бывший менеджер Федора Емельяненко Вадим Финкельштейн рассказал о сотрудничестве несколько лет назад с новым президентом США Дональдом Трампом.

— Совместно мы провели два соревнования. При этом все пресс-конференции проходили в отеле Дональда — Trump Plaza. Не раз встречался и с будущим президентом США. В прессе он потом весьма лестно высказывался о деятельности М-1. Трамп уже тогда говорил, что MMA — один из самых быстроразвивающихся видов спорта на планете и что за ним большое будущее.

Хотя у нас не было плотного общения, так как я не владею английским в достаточной степени, на меня Трамп произвёл впечатление уверенного в себе порядочного бизнесмена. Во всяком случае, он всегда болел за Фёдора Емельяненко, это я точно знаю. Он был счастлив, когда Фёдор побил Андрея Орловского, несмотря на то, что белорус технически представлял Америку в том бою — он хорошо говорил по-английски и имел внушительную армию фанатов в США. Но Трамп поддерживал Фёдора. Я видел его реакцию после нокаута. Он бросился к рингу, чтобы поздравить россиянина.