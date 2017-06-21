Ковалев хочет провести третий бой с Уордом

По словам Сергея Ковалева, к Андрэ Уорду у него нет ни малейших претензий после второго боя, но он хочет встретиться с ним в ринге еще раз.

«У меня есть претензии к работе судей. В ходе боя я неоднократно сигнализировал им, что соперник наносит мне удары ниже пояса, но с их стороны не было никакой реакции. В восьмом раунде Уорд три раза подряд повторил свой грязный трюк, что и выбило меня из колеи.

Безусловно, рефери должен был дать мне паузу на восстановление и вынести предупреждение моему оппоненту за грязное ведение поединка. Но вместо этого он остановил схватку, засчитав мне поражение.

Я хочу провести третий бой с Уордом и надеюсь, что он пройдет честно. В справедливой и равной борьбе я одержу победу», — заявил Ковалев.