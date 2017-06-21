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    Ковалев хочет провести третий бой с Уордом

    Теги Сергей Ковалев Андрэ Уорд

    По словам Сергея Ковалева, к Андрэ Уорду у него нет ни малейших претензий после второго боя, но он хочет встретиться с ним в ринге еще раз.

    «У меня есть претензии к работе судей. В ходе боя я неоднократно сигнализировал им, что соперник наносит мне удары ниже пояса, но с их стороны не было никакой реакции. В восьмом раунде Уорд три раза подряд повторил свой грязный трюк, что и выбило меня из колеи.

    Безусловно, рефери должен был дать мне паузу на восстановление и вынести предупреждение моему оппоненту за грязное ведение поединка. Но вместо этого он остановил схватку, засчитав мне поражение.

    Я хочу провести третий бой с Уордом и надеюсь, что он пройдет честно. В справедливой и равной борьбе я одержу победу», — заявил Ковалев.

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