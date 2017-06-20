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    Промоутер Кличко: «Когда я говорю с Владимиром, он настроен по-разному: то проводить реванш, то завершать карьеру»

    Теги Владимир Кличко Том Леффлер

    Промоутер компании К2 Том Леффлер рассказал, что Владимир Кличко еще не принял решение касательно реванша с Энтони Джошуа. 

    «Кличко еще не принял окончательное решение. Если он примет решение завершить карьере, то его можно понять. Он проделал большой путь в супертяжелом весе, так что будет сложно найти более подходящий момент, чтобы уйти. 

    Я думаю, что шансы на реванш с Джошуа 50 на 50. Когда я говорю с ним, то он настроен по-разному: то проводить бой, то завершить карьеру.

    Мы примем любое его решение», – сказал Леффлер.

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