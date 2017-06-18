Экс-чемпион мира IBF во втором наилегчайшем весе Дмитрий Кириллов считает закономерным поражение Сергея Ковалева в реванше против Андрэ Уорда.

«Остановка была немного преждевременной и неожиданной, но была основана на пропущенном Сергеем ударе, он вел себя пассивно. Да и так все в принципе закономерно было. Сергей и по очкам проигрывал. Исход закономерный, что прогнозируемо, и тут не в решении судьи дело. В противном случае была бы победа по очкам Уорда. Сергей пытался действовать теми же методами, что и в первом бою.

И эта попытка снова не получилась. Зачем третий бой? Все будет то же самое. По очкам он точно Уорда не переиграет, физухой он пытался его сломать, но не сломал. Второго боя достаточно для того, чтобы понять, что он слабее Уорда, – продолжил собеседник агентства. – Я думаю, что ему хватит. Он наелся. Все доказал. И надо уступить дорогу молодым», – заявил Кириллов.