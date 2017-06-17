Россиянин Сергей Ковалев за несколько часов до реванша с Андрэ Уордом опубликовал фотографию американского боксера и его чемпионских поясов.

Ковалев подписал фото так: «Уорд прощается с поясами».

На кону в предстоящем реванше будут титулы WBA, WBO и IBF в полутяжелом весе, которые Ковалев проиграл Уорду в первом бою.

🇺🇸📷 Photo of the day: Ward saying goodbye to his belts 🇷🇺📷 Фото дня : Уорд прощается с поясами #getmybeltsback #krusher #Крашер #Russia #kickwardsass Публикация от Sergey KRUSHER Kovalev (@sergeykrusherkovalev) Июн 17 2017 в 1:05 PDT

Второй бой между Ковалевым и Уордом пройдет в Лас-Вегасе и начнется в воскресенье, 18 июня, в 5.30 утра по московскому времени.

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