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    Сергей Ковалев: «Уорд прощается со своими чемпионскими поясами»

    Теги фото Сергей Ковалев Андрэ Уорд

    Россиянин Сергей Ковалев за несколько часов до реванша с Андрэ Уордом опубликовал фотографию американского боксера и его чемпионских поясов.

    Ковалев подписал фото так: «Уорд прощается с поясами».

    На кону в предстоящем реванше будут титулы WBA, WBO и IBF в полутяжелом весе, которые Ковалев проиграл Уорду в первом бою.

    Второй бой между Ковалевым и Уордом пройдет в Лас-Вегасе и начнется в воскресенье, 18 июня, в 5.30 утра по московскому времени.

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