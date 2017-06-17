Сергей Ковалев: «Уорд прощается со своими чемпионскими поясами»
Россиянин Сергей Ковалев за несколько часов до реванша с Андрэ Уордом опубликовал фотографию американского боксера и его чемпионских поясов.
Ковалев подписал фото так: «Уорд прощается с поясами».
На кону в предстоящем реванше будут титулы WBA, WBO и IBF в полутяжелом весе, которые Ковалев проиграл Уорду в первом бою.
Второй бой между Ковалевым и Уордом пройдет в Лас-Вегасе и начнется в воскресенье, 18 июня, в 5.30 утра по московскому времени.
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