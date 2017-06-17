Руслан Проводников: «Ковалеву нужно довести начатое до конца и нокаутировать Уорда»
Российский боксер Руслан Проводников поделился мнением о реванше Сергея Ковалева и Андрэ Уорда, который пройдет завтра утром по московскому времени в Лас-Вегасе.
«Букмекеры считают фаворитом боя Уорда? В какой-то степени так можно считать, но важнейшую роль здесь сыграет то, насколько сейчас мотивирован Сергей, — все ведь видели первый бой, в котором просто удача была не на его стороне. А может, и не удача даже, а судьи (смеется).
Так что Ковалеву в матче-реванше нужно попросту сделать то же, что он сделал и в первом бою, но только довести начатое до конца и нокаутировать соперника», — сказал Проводников
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