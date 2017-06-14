Опубликован показательный бой Брюса Ли

Ютюб-канал Beerdy: Bruce Lee Central опубликовал ранее неизвестное видео-спарринга Брюса Ли с его учеником Тэдом Вонгом.

Видео позиционируется как «единственный бой Ли по правилам ММА», но происходящее больше похоже на спарринг или показательное выступление. Ли работает на контратаках и в опережение, не пытаясь добить Вонга. Где и когда было снято видео не указывается, но предполагается, что выступление состоялось в Калифорнии, где у Ли была своя школа боевых искусств.

На обоих спортсменах шлемы, защита корпуса и перчатки, похожие на те, что Ли использовал в фильме «Выход дракона».

ВИДЕО

Брюс Ли родился 27 ноября 1940 года в Сан-Франциско. Ли был известным актером, режиссером, реформатором и популяризатором боевых искусств. Брюс скончался при загадочных обстоятельствах в 1973 году в возрасте 32 лет. Сейчас Ли считается не только культовым и влиятельным киноактерам, но и определяющим персонажем для современного ММА.