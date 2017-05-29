Экс-чемпион мира в тяжелом весе Виталий Кличко рассказал о причинах, из-за которых его брат Владимир проиграл поединок британцу Энтони Джошуа.

«Я был уверен, что Джошуа с такой огромной мышечной массой не сможет быть достаточно живым, быстрым и активным в поздних раундах, ведь чем больше мышечная масса, тем больше она потребляет кислорода. Я дал Владимиру неправильный совет после шестого раунда, я отговаривал его от быстрого завершения боя. Я рассчитывал, что после седьмого-восьмого раундов Джошуа станет более медленным, уставшим, и Владимир будет иметь больше шансов. А может, нужно было выложиться сразу же и добить Энтони, может быть, это была ошибка.

Владимир был готов и технически, и физически, он хорошо работал ногами и не давал Джошуа подготовить свою атаку. Все было бы по-другому, если бы Владимир не пропустил этот апперкот, а пропустил он его потому, что на средней дистанции его не было видно. Где здесь была ошибка – не знаю, просто случайность, чуть ближе вошел в дистанцию в эту секунду. Если бы не этот коварный удар, Владимир бы как минимум выиграл бой по очкам».