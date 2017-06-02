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    Шлеменко заставил Хэлси сдаться через 25 секунд после начала боя

    Теги результаты M-1 Challenge Александр Шлеменко Брендон Хэлси

    В Санкт-Петербурге прошел турнир M-1 Challenge 79, главным событием которого стал бой между Александром Шлеменко (Россия) и Брэндоном Хэлси (США).

    Уже на первых секундах Хэлси пропустил тяжелый удар в корпус, оказался на настиле, где Шлеменко провел серию добивающих ударов, и через 25 секунд после начала боя Хэлси постучал в знак сдачи.

    Напомним, что бойцы Шлеменко и Хэлси проводили реванш. Впервые они встретились в бою в 2014 году. Тогда Хэлси хватило 35 секунд, чтобы победить россиянина удушающим приемом.

     

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