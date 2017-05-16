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    Эдди Хирн: «Реванш Кличко и Джошуа может состояться 28 октября в Кардиффе»

    Теги Владимир Кличко Энтони Джошуа Эдди Хирн

    Промоутер Энтони Джошуа Эдди Хирн считает, что вероятность проведения второго боя между его боксером и Владимиром Кличко весьма высока.

    «Я верю, что Кличко воспользуется правом на реванш, поэтому сейчас я ищу подходящие даты для этого боя, – рассказал Хирн. – Стадион «Миллениум» в Кардиффе недоступен в ноябре из-за регби, поэтому, 28 октября – это вариант. Большую часть декабря стадион будет свободен, но мы не хотим так долго тянуть с этим боем».

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