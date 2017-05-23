Николай Валуев: «Мы с Кличко расходимся кардинально. Это касается Донбасса»
Депутат российской Госдумы, бывший чемпион мира по боксу в тяжелом весе по версии WBA Николай Валуев ответил на вопросы о братьях Кличко.
– Вы лично поддерживали отношения с Владимиром Кличко?
– Нет. Со старшим братом общался когда-то.
– Несмотря на политические взгляды, вы сохранили отношения с Виталием?
– Я не могу сказать, что они и раньше-то были. Просто общался.
– А может ли присутствовать между спортсменами некая солидарность, даже если политические взгляды расходятся?
– Здесь другая история. Я не имею право давать оценки Виталию в плане его политических убеждений. С общечеловеческих позиций мы с ним расходимся кардинально. Это касается войны на Донбассе, – сказал Валуев.
Бывший чемпион мира по версиям WBO и WBC Виталий Кличко с 2014 года занимает пост киевского городского головы.
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